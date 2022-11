🔴 LIVE: Stille tocht in Hoorn voor Dani (14), die overleed na steekpartij bij school

Tientallen, zo niet honderden mensen betuigen vanaf kwart voor vijf in een stille tocht hun laatste eer aan Dani. De 14-jarige scholier van het Oscar Romero in Hoorn overleed twee weken geleden aan de gevolgen van een steekpartij vlakbij zijn school. Het begin van de stille tocht is hier live te zien.

Het begin van de stille tocht is vanaf 16.45 uur hier te zien. Een compilatie van de tocht is vanavond kan je vanavond terugkijken op NH Nieuws.nl.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]