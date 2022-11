Grote stroomstoring in 't Gooi deels verholpen: delen van Hilversum zitten nog zonder stroom

Problemen met het hoogspanningsnet zorgde vanmiddag voor een grote stroomstoring in het hele Gooi. Volgens een woordvoerder van Liander, de beheerder in de regio, zaten er delen van Hilversum, Naarden, Bussum en Muiderberg tijdelijk zonder stroom. De storing zou inmiddels alleen nog merkbaar zijn in delen van Hilversum.

Liander kon nog geen duidelijkheid geven over het ontstaan van de storing. Wel bleek het om een storing te gaan die vrij snel te verhelpen is.

Via Twitter berichtten veel mensen over de storing in 't Gooi. De storing zorgde ook voor wat problemen: zo moest een patiënt in een Goois ziekenhuis vervroegd stoppen met zijn dialyse.