Reacties uit Beverwijk op bouwplannen van Bazaar: van 'volbouwen die handel!' tot twijfels

In de Breestraat in Beverwijk wordt gemengd gereageerd op de bouwplannen van de Bazaar in samenwerking met Heijmans Vastgoed. De partijen kondigde gisteren aan duizenden woningen te willen bouwen met bijbehorende voorzieningen rond de Bazaar. "Volbouwen die handel!", zegt een winkelende man gelijk als hem de plannen worden voorgelegd.

De man vertelt waarom hij 'Bazaar Stad' wel ziet zitten. "Het is een goede plek, wel een beetje een uithoek natuurlijk, maar als het allemaal netjes wordt gemaakt en er komen ook voorzieningen dan zie ik het wel zitten." Een andere meneer is een stuk minder hoopvol. "Ik denk niet dat het doorgaat. Stikstof, daar zit je natuurlijk mee, en ik vind het geen goede locatie." Waarom de man de locatie niet geschikt vindt wil hij niet zeggen. Een man die op het punt staat op zijn fiets te springen denkt dat het gebied rond de Bazaar wel toe is aan een upgrade. "Ik woon hier al tig jaar en vind de bazaar inmiddels wel over z’n hoogtepunt heen. Het lijkt me inderdaad goed dat er gebouwd gaat worden daar."

Jasper Leegwater / NH Nieuws

De Bazaar zal het middelpunt blijven in de plannen die nu op tafel liggen. Of het gebied echt op de schop gaat en de plannen doorgang kunnen vinden, moet blijken uit een haalbaarheidsonderzoek. Daar is zo'n driekwart jaar voor uitgetrokken. Een moeder zou het graag zien gebeuren dat de nieuwe wijk er echt komt.“Het is een groot terrein dus ik zeg: doen! Vooral ook voor jongeren. Mijn zoon is 20 en komt nergens aan bod dus het lijkt mij mooi als er voor die doelgroep wat komt.” Directeur van de bazaar George Zapantoulis gaf gisteren al aan dat de gemeente positief is over de plannen van de Bazaar en Heijmans. Een schriftelijke reactie van de gemeente na vragen van NH Nieuws lijkt dit beeld te bevestigen.

Reactie gemeente Beverwijk De visie die De Bazaar en Heijmans gepresenteerd hebben, lijkt in lijn te zijn met de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld voor de ontwikkeling van de Spoorzone. Uiteraard is er nader onderzoek nodig om vast te stellen of de plannen inderdaad binnen die kaders passen en of de plannen haalbaar zijn. De gemeente Beverwijk is blij dat De Bazaar een professionele partij als Heijmans aan zich gebonden heeft, en dat zij de ambitie hebben een mooie plek te creëren waar winkelen, wonen, ontmoeten en werken samenkomen.