Zaankanters hebben de zolder leeg gehaald en hun verborgen schatten naar de tweedehands winkel gebracht. Niet om te verkopen maar om te laten taxeren door twee kunstkenners. "Ik hoop dat het wat waard is want ik wil graag verbouwen", laat een bezoeker over een vaas weten. Een ander claimt de inktpot van Hitlers psycholoog te hebben.

"Nazi" inktset, amateurkunst en heel veel servies bij taxatiedag in Zaandam - NH Nieuws

"Hier wil ik mijn handen niet aan branden", zegt taxateur Gijs Essink over het houten inktsetje. Hij krijgt wel vaker objecten die gelinkt kunnen worden aan de Tweede Wereldoorlog. "Alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft, is voor 95 vervalst en daarnaast, als het wel klopt vind ik het ook niet leuk want ik houd niet van dat soort verzamelobjecten." En daarom wil hij er geen waarde aan hechten.

Verbouwing

Een andere bezoeker neemt twee Franse vazen mee die al generaties in de familie zijn. "Ze hebben al heel wat verhuizingen meegemaakt dus ik hoop wel dat ze wat waard zijn", laat hij weten. Mocht dat zo zijn, heeft hij al een verbouwing in gedachten. Na een kort gesprek met de taxateur blijkt dat er helaas niet in te zitten. En zo sneuvelen meer dromen van antieke schatten die van de zolder zijn gehaald. Veel mensen nemen servies mee: "Zodat de kinderen dat niet meer hoeven op te ruimen als ik er niet meer ben".

Eigen collectie

Ook Dorcas zelf droomt van verborgen weelde. De tweedehands winkel krijgt veel oud spul binnen en Otto Ferf Jentink heeft een paar "antieke" Chinese vazen apart gelegd om te laten taxeren. Maar de taxateur ziet het gelijk "made in Holland" staat op de bodem. Dit antiek komt dus wel uit een museum als een souvenir uit de museumwinkel.

Één dame komt met een ketting die ze voor 1000 euro ter veiling kan aanbieden. Een andere man komt met een Italiaanse houten monnik die in een winkel in de negen straatjes 1500 euro kan op leveren. "Maar dat doe ik niet, ik zoek een mooi plekje voor hem, het is een huisgenoot geworden", laat de bezoeker weten.