Tess uit Bussum heeft de allermooiste verjaar-dag: ze werd vandaag 11, op de elfde van de elfde

Het getal 11 heeft wel een héél bijzondere betekenis voor de Tess Wisselingh uit Bussum. Ze is geboren op 11 november 2011 (11-11-11) en viert vandaag dus haar 11e verjaardag. Haar moeder wilde dat ze deze verjaardag nooit zou vergeten en dus nodigde ze de burgemeester uit om haar in de klas te feliciteren om, je raadt het al, 11:11 uur.

Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren kwam stipt op het uitgekozen tijdstip het klaslokaal binnen. Al was het voor Tess niet meteen duidelijk wie hij nou was: "Ik zag uiteindelijk aan zijn ketting wie het was", vertelt ze achteraf. "Ik herkende hem eerst eigenlijk niet."

"Al bij haar geboorte kregen we wat media-aandacht", vertelt haar moeder Eveline. "Toen dachten we al op haar 11e verjaardag moeten we iets regelen dat ze nooit gaat vergeten. Hoe leuk is het dan dat de burgemeester langskomt in de klas om je te feliciteren."

Bekijk hieronder de felicitatie van Tess in het klaslokaal. Tekst loopt door onder video.