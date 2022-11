De kabelbaan van Langedijkse predikant Leon takelt zakjes snoep uit de kerktoren

Het vieren van Sint Maarten werd in coronatijd afgeraden. De predikant kwam toen op het ingenieuze idee om een snoepkabelbaan uit de toren van de Hervormde Kerk te hangen. "We wilden iets op afstand doen en dat pakte vorig jaar zo goed uit dat we het nu nog grootser aanpakken."

Predikant Leon uit Langedijk is dol op het verhaal van Sint Maarten: het leert ons namelijk een les over samen delen. "Martinus, een zoon van een rijke koopman, deelde zijn halve mantel met een arme man. Hij zette zich de rest van zijn leven in voor mensen die het minder hadden. Dat zet de kerk vanavond voort."

Er wordt niet alleen snoep uitgedeeld. Bij een kampvuur op het terrein zal de legende van Sint Maarten met de getrakteerde kinderen worden gedeeld. "Het verhaal is langzaamaan weggeëbd en met deze actie kunnen we het opnieuw vertellen. Ook hebben we briefjes gemaakt waarop het verhaal is terug te lezen, maar het leukste is om er samen over te praten."

'Deel wat je hebt'

Want ook in deze tijden kunnen we nog veel van Sint Maarten leren, stelt de predikant. "We kunnen aan hem een voorbeeld nemen: delen wat je hebt. Zelfs het delen van je eigen mantel. Mensen raken steeds verder van elkaar verwijderd. We moeten de moed niet opgeven en volhouden in het liefhebben van elkaar"

Volgens de legende stond de arme man symbool voor Christus. "Ook hij kwam altijd op voor de armen en zwakkeren. Tegenwoordig is het een uitdaging te laten zien dat er nog liefde en empathie bestaat. Het moet niet alleen bij woorden blijven. Stop met swipen, maar kijk naar elkaar en help anderen ook deze moeilijke tijd door te komen."