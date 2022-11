Sluiting Huizer woning aan de Roef nogmaals verlengd

Burgemeester Niek Meijer van Huizen heeft besloten dat de sluiting van een woning aan de Roef nogmaals wordt verlengd. Het dreigingsniveau rond de woning is nog steeds onverminderd hoog. De andere woning die eerder gesloten was, mag sinds eind oktober weer worden bewoond van de rechter.

De huidige sluiting van het huis liep tot vanmiddag 18.00 uur. De gemeente laat weten dat de sluiting voor de zevende keer met vier weken is verlengd.

De woning is gesloten sinds 3 juli. Dat deed de burgemeester op basis van signalen van de politie en het Openbaar Ministerie. Er was sprake van een ernstige dreiging. In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 juli ging er een explosief af voor één van de gesloten woningen.

De dreiging aan de Roef heeft te maken met een conflict in het Nederlandse drugscircuit. Deze ruzie heeft geleid tot meerdere incidenten, in Huizen, maar bijvoorbeeld ook in Tienhoven en Hoef en Haag.

Weer open

Ondertussen is één van de woningen weer open. Burgemeester Meijer gaf al eerder aan dat er 'spanning op het noodbevel' stond; de woningen konden volgens de rechter niet voor eeuwig dicht blijven.

De andere woning blijft dus in ieder geval nog vier weken gesloten. Ook het cameratoezicht blijft tot eind van het jaar in de wijk aanwezig. De gemeente laat weten dat de veiligheidsmaatregelen worden afgebouwd als de dreiging afneemt.