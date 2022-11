Het 'Blauwe Huis' van Miep is populair met Sint-Maarten: "Vaak wel honderd kinderen"

Ieder jaar op 11 november pakt Miep Wyckelsma flink uit voor Sint-Maarten. Ze versiert de voortuin met lichtjes en deelt cadeautjes uit in plaats van snoep. Kinderen komen daarom graag met hun lampion naar 'Het Blauwe Huis' aan de Kinheimweg in Bloemendaal, om een liedje te zingen en een cadeautje te grabbelen. "Sommige kinderen komen helemaal vanuit Schalkwijk."

"Vorig jaar kregen we ongeveer negentig kinderen aan de deur", vertelt Miep. "Maar de meeste jaren zijn het er gemiddeld wel honderd." Er staat op sommige momenten een hele rij in de straat, met kinderen die staan te wachten tot ze bij het Blauwe Huis een liedje kunnen zingen.

Het huis valt niet alleen op vanwege de versieringen voor Sint-Maarten. De voortuin is het hele jaar door gedecoreerd met blauwe elfjes, bloempotten en andere blauwe items. Daarom heeft het huis in de buurt de bijnaam 'Het Blauwe Huis' gekregen.

Cadeautjes grabbelen

Kinderen die bij Miep aanbellen mogen grabbelen in een doos met 'mini-cadeautjes'. "Er is een doos voor jongens en een voor meisjes. Ik spaar het hele jaar kleine hebbedingetjes en die verpak ik dan in Sinterklaaspapier." Dat doet Miep niet alleen, ze krijgt steeds vaker klein speelgoed van familie en kennissen om met Sint-Maarten weg te geven. "Zo krijgt dat weer een tweede leven."

Het blijkt een succesformule, want veel kinderen komen ieder jaar terug naar 'Het Blauwe Huis'. "Je ziet ze echt opgroeien, dat is heel leuk om te zien", vertelt Miep. "Er komen zelfs kinderen uit Schalkwijk en Velserbroek hierheen om met Sint-Maarten een liedje te zingen. En er zijn ouders die vroeger zelf hier aan de deur kwamen, die nu met hun eigen kinderen komen zingen."

Ieder jaar weer spannend

Maar de cadeautjes en het bijzondere huis zijn niet de enige redenen dat zoveel kinderen bij Miep aanbellen tijdens Sint-Maarten. "Het is ook heel belangrijk dat je aandacht voor ze hebt en bijvoorbeeld een complimentje geeft over hun lampion", weet ze. "En natuurlijk helpt ook de spanning van wat er in het cadeautje zit. Vaak worden ze al uitgepakt zodra ze de tuin uitlopen", vertelt ze lachend.

Ook dit jaar ligt er weer een hele lading cadeautjes op de buurtkinderen te wachten. Tot nu toe heeft Miep altijd genoeg cadeautjes in huis gehad, al scheelde het sommige jaren niet veel. "Het is altijd weer een verrassing hoeveel kinderen er langs komen, dat is voor mij ieder jaar weer net zo spannend als voor de kinderen."