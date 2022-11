Magische truffels in de Mario Shop: burgemeester gaat over tot sluiting

Een souvenirwinkel op de Nieuwendijk is op last van burgemeester Femke Halsema gesloten voor zes maanden vanwege de verkoop van softdrugs en viagrapillen. Volgens Halsema heeft het openhouden van de smartshop een 'nadelig effect op de openbare orde'.

Het gaat om de souvenirwinkel Mario Shop in het centrum. Tijdens een controle van de politie werden er in totaal 371 voorgedraaide joints, 680 bakjes met truffels met een psychoactieve werking en twee dozen Kamagra, erectiepillen, gevonden. Volgens de politie zaten er in de joints geen tabak, maar enkel wiet.

De door de politie gevonden joints tijdens de afgelopen controle zouden een straatwaarde van ongeveer 3.710 euro hebben. Het was niet de eerste keer dat het raak was bij de souvenirwinkel. In 2018, 2019 en 2020 werd er door de politie ook al 'verstoringen van de openbare orde' vastgesteld, waaronder voor de verkoop van drugs.