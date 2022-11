De Peiling: mobiel achter het stuur? Rijbewijs inleveren!

Toch dat ene belletje, even snel je berichtjes checken, of even een ander liedje opzetten terwijl je achter het stuur zit: dat zit er in België vanaf volgende week niet meer in. Wie daar een mobieltje gebruikt achter het stuur, moet meteen voor acht dagen zijn rijbewijs inleveren. Ook moeten overtreders voor de rechter komen. Nederlanders die de grens oversteken zijn dus extra gewaarschuwd! Wat vind jij, terecht of overdreven?

Al langer is het gebruik van een smartphone of gsm tijdens het rijden verboden, tenzij je gebruik maakt van een handsfree systeem. Een bestuurder die de telefoon achter het stuur gebruikt, is snel afgeleid en verliest de aandacht voor de weg. Zo breng je niet alleen jezelf, maar ook anderen in gevaar. Het gevolg is dat er jaarlijks circa 600 slachtoffers, zowel doden als ziekenhuisgewonden, in het verkeer vallen door bellen tijdens het rijden.

In Nederland staan er op dit moment alleen forse boetes op het overtreden van deze verkeersregel. Is dat voldoende of zou Nederland het voorbeeld van België moeten volgen? En zou ook hier voortaan moeten gelden: telefoon achter het stuur? Rijbewijs inleveren!