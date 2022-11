Snoep of mandarijn? "Mama zei: als je moet kotsen, moet je het zelf opruimen"

Het is vandaag 11 november en dat betekent: Sint Maarten. Kinderen uit heel Noord-Holland zingen vanavond de longen uit hun lijf, hopelijk in ruil voor iets lekkers. Maar wat betekent Sint Maarten eigenlijk? En kiezen de kinderen voor snoep of fruit?

Sint Maarten - NH Nieuws

De lampionnen zijn gemaakt, de liedjes zitten in het hoofd. Jeugdig Noord-Holland is klaar voor Sint Maarten. Zo ook de kinderen van OBS De Koet, in Midwoud. Zeker nadat Juf Lieselot de leerlingen van groep 4 vrijdagochtend nog een verhaal over Sint Maarten heeft verteld. Over hoe de soldaat Martinus zijn cape in tweeën sneed en de helft aan een zwerver gaf, die het koud had. Teije, Dave, Sjoerd, Benjamin en Lucas kunnen niet wachten tot het donker wordt. Zij gaan vrijdagavond samen met nog een aantal vrienden gezamenlijk langs de deuren. Het doel: zoveel mogelijk snoep verzamelen. Liefs "Op 8 november is hij doodgegaan", zegt Lucas, "en op 11 november liet hij zich begraven", weet Dave. En over de traditie van het zingen van een liedje, zegt Benjamin: "Geef je hun iets liefs, dan geven zij iets liefs aan ons." Dave kijkt al uit naar de zaterdag. "Op 12 november mag ik zoveel snoep eten als ik wil", klinkt het opgewekt. "Maar mama zei wel: als je moet kotsen, moet je het zelf opruimen."