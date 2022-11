Vogelasiel De Paddestoel waarschijnlijk in januari open voor 48-uursopvang

Vogelasiel De Paddestoel hoopt in januari op de nieuwe, tijdelijke, locatie aan de Handelskade in Den Helder open te gaan. In augustus werd er asbest gevonden in het oude pand aan de Jan Verfailleweg, waardoor de opvang per direct moest sluiten.

"Januari is een streefdatum", vertelt Ben Reiff over de tijdelijke locatie, waar eerst een coronatestlocatie was. Dat is drie maanden later dan aanvankelijk gepland. "De containers die er worden geplaatst, worden nu voorzien van keukenblokjes en andere faciliteiten. Ook is er een timmerman bezig met het maken van hokken." Reiff zegt dat de opvang, als het meezit, misschien al aan het einde van het jaar open zou kunnen.

De Paddestoel kan op de nieuwe locatie de dieren niet op dezelfde manier opvangen. "Wij hebben dan een 48-uursopvang voor de acute zorg. Daarna gaan de dieren naar wildopvang de Bonte Piet in Midwoud", zegt Reiff. De opvang blijft waarschijnlijk twee jaar op deze locatie. "Er is geld vrijgemaakt bij de gemeente voor twee jaar."

Nieuwbouw

Het nieuwe gebouw van het vogelasiel, in de Helderse Vallei, had in 2021 en later eind 2022 al klaar moeten zijn, maar is nu verschoven naar eind 2023. De nu verantwoordelijke wethouder, Michiel Wouters, heeft tegenover de gemeenteraad aangegeven dat er 1 miljoen euro extra nodig is voor de bouw. "De wethouder heeft aangeven ook bij omliggende gemeenten te gaan vragen of zij mee kunnen betalen", vertelt Reiff. "Zij maken ook gebruik van de opvang. Ook wordt er gekeken naar subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld voor duurzaam bouwen."

Volgens Reiff moet er nog een hoop gebeuren voor de bouw in dit gebied kan beginnen. "Maar de gesprekken met de provincie en de gemeente lopen."