Zaanse zangers zingen speciaal lied voor de Dag van de Mensenrechten

Reniet Vrieze kreeg een verzoek van Amnesty International Zaanstreek en Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland om een nummer te schrijven over mensenrechten. "Ik heb al eerder in 2018 een nummer gemaakt met mijn band The Pilgrims over de onverschilligheid van mensen bij het leed van vluchtelingen. Hope In My Dreams is een nummer over inlevingsvermogen zodat mensen die er naar luisteren dat ook weer een beetje meer krijgen." Ook nu hoopt Reniet met zijn lied The Road een kleine bijdrage te leveren aan wat bewustwording. "Het lied gaat over de keuze die je als vluchteling maakt en dan maar hoopt dat je de juiste hebt genomen".

Yara is een van de zangers en is blij dat ze mee mag doen. "Ik besef steeds meer hoeveel geluk ik heb dat ik hier geboren ben. Het is niet goed voor te stellen wat vluchtelingen allemaal hebben doorstaan. Zo is er op tiktok een vrouw uit de Oekraïne die vertelt hoe haar leven daar is terwijl haar huis is gebombardeerd. Dat is zó gek om te zien. Dat houdt mij erg bezig."

Schrijnend

Ook voor singer songwriter Robert is het hele vluchtelingenprobleem geen ver-van-zijn-bed show. "Het is een schrijnend verhaal aan het worden omdat er zoveel mensen op de vlucht zijn en worden rondgespeeld en rondgeduwd. Ook hier in Nederland want het blijkt steeds weer dat het niet goed geregeld is." Zowel Robert als Yara hebben niet de illusie om de problemen van vluchtelingen en het schenden van mensenrechten op te lossen. Maar misschien dat hun kleine muzikale bijdrage mensen aan het denken zet.

Op 10 december in FluXus in Zaandam. De toegang is gratis. Het liedje The Road komt op Spotify en op diverse sociale media.