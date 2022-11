Spookrijdende benzinedief in Hoogkarspel aangehouden na stelen 1.250 liter benzine

In een weiland aan de Slimweg in Hoogkarspel is donderdagavond een man aangehouden die 1.250 liter brandstof had gestolen bij een tankstation in Breukelen. Doordat er vaten achterin het bestelbusje lekte, moest de brandweer eraan te pas komen om alles schoon te maken en te controleren.

Nadat er een melding binnenkwam van een benzinediefstal bij een bezinestation in Breukelen, zette de politie vanaf Hoorn (op de A7) een achtervolging in op een bestelbusje met een Spaans kenteken. Mede omdat de verdachte enige tijd aan het spookrijden was, werd de achtervolging vanwege gevaar kort stilgelegd waarna er een grotere politie-eenheid werd ingezet. Nadat het bestelbusje ingesloten was, vluchtte de verdachte de weiland in. De politie startte daarop een grote zoekactie met helikopter en politiehonden. Na een lange zoektocht werd de verdachte rond 21.30 uur aangehouden.