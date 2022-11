Bijna alle jassen van inzamelingsactie Stadspark weg: 'Laat de noodzaak ervan zien'

Sara had zich geen betere afloop van haar inzamelingsactie kunnen bedenken. Het is volgens haar niet te bevatten dat bijna alle jassen binnen anderhalve dag een goede nieuwe bestemming hebben gekregen. Toch is het dubbel: "De snelheid waarmee de jassen zijn opgehaald laat de noodzaak ervan zien."

Want daarover lijkt geen twijfel te bestaan aldus de initiatiefneemster. "Als het nodig is doen we het volgend jaar weer." Na alle drukke dagen lijkt het haar ook wel weer fijn in een huis zonder jassen te zijn. "Toevallig vond ik net nog een zak met vier jassen. Die hang ik morgenochtend nog even in het park en dan is het voor nu mooi geweest."