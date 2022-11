Meester en paardenhunk Thom schittert in pikante kalender: "Heb eigenlijk niks met paarden"

Hij heeft in zijn leven nog nooit op een paard gezeten. Toch is de 23-jarige Thom Koreman uit De Rijp Mister Oktober in de nieuwe Horse and Hunk-kalender. In de kalender staan mooie mannen en mooie paarden. En Thom, die ook les geeft op basisschool Oeboentoe in Purmerend, is één van die paardenhunks: "Mijn collega's weten het nog niet eens, maar ik schaam me er niet voor hoor."

Ietwat onwennig staat Thom Koreman uit De Rijp op een keukentrapje met in zijn handen het halster van Fenix, een prachtige crèmekleurige merrie op een manege in Gelderland. De fotograaf drukt intussen in rap tempo af. Even een aai over de bol en het ijs lijkt gebroken. "Het was eerst even aftasten", vertelt Thom. "Het dier was best schuw dus dat was best lastig maar na een tijdje hadden we wel een klik en stond de foto er in een uurtje op."

Thom is eigenlijk toevallig het modellenwereldje ingerold. Een vriend van hem had een handeltje in voedingssupplementen en zocht daar nog een mooi gezicht en lijf bij. Thom ging in de sportschool op de foto. Een fotograaf zag de foto's en benaderde hem om een portfolio te maken. Het resulteerde uiteindelijk in fotoshoots voor een horlogemerk, sportkleding en nu dus voor een naaktkalender. "Maar als ik moet kiezen tussen het onderwijs en de modellenwereld dan ga ik toch voor het onderwijs, daar ligt echt mijn passie."

Onderbroek

Nou ja naakt? Alleen de gespierde bovenlijven van de twaalf paardenhunks zijn te bewonderen in de kalender. "Je zult mij ook echt niet op een foto tegenkomen zonder onderbroek", vertelt Koreman resoluut. "Ik heb dit vooral gedaan omdat het me wel een uitdaging leek om een shoot met dieren te doen. Je stapt dan echt uit je comfortzone en daar leer je ook ontzettend veel van. Het is ook mooi dat het voor het goede doel is."

Want net als de elf andere knappe mannen zet Thom zich belangeloos in voor het goede doel: Brooke Hospital for Animals. Deze stichting zet zich in om paarden en ezels gratis medische hulp te geven in landen zoals Egypte en Pakistan. Die hulp is volgens Fianne Imminga van de Horse and Hunk-kalender hard nodig. "Als het dier door een wond bijvoorbeeld niet kan werken, dan heeft het gezin ook geen inkomsten."

Benieuwd naar de fotoshoot van Thom en Fenix? Kijk dan naar onderstaande video (tekst loopt door)