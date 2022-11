Eis: vier jaar cel voor dronken bestuurder (21) die Purmerendse Roshita doodreed

De officier van justitie heeft vandaag vier jaar gevangenisstraf geëist tegen een 21-jarige man uit Purmerend. Hij wordt ervan verdacht onder invloed van alcohol een dodelijk ongeval te hebben veroorzaakt en daarna is doorgereden. Bij het ongeluk kwam de 28-jarige Roshita uit Purmernd om het leven. Wat betreft het OM is de man ook voor vier jaar zijn rijbewijs kwijt.

Beginnend bestuurder Mick F. reed op 23 juli vorig jaar zo'n 120 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid op de Burgemeester D. Kooimanweg 50 kilometer per uur is.

In zijn auto zitten nog twee personen van 15 en 20 jaar. Samen met hun gaat hij naar het ongeluk er snel te voet vandoor. Hij laat de jonge vrouw, Roshita, voor dood achter. Het ambulancepersoneel probeert haar nog te reanimeren, maar dit is tevergeefs.

Blaastest

Enkele uren na het ongeluk meld, de toen 20-jarige Mick F., zich op het politiebureau en word hij aangehouden. Hij moest een blaastest doen, die als uitkomst P/A (pass / alarm ) gaf. Omdat er inmiddels wat uren voorbij waren gegaan, werd besloten om het bloed van de man te onderzoeken. Hier kwam uit dat hij te veel alcohol in zijn bloed had: 0,38 milligram per milliliter bloed, terwijl een waarde van 0,2 is toegestaan voor een beginnend bestuurder.

Het was inmiddels vier uur na het ongeval en daarom besloot de officier van justitie om later een herberekening door het NFI te laten doen. Hieruit kwam dat het bloedgehalte op het tijdstip van het ongeluk waarschijnlijk heeft gelegen tussen de 0,81 en 1,47 milligram per milliliter bloed.

Bacardi cola

Passagier in de auto zaten, verklaarden later dat er die avond Bacardi was gedronken en volgens één van hen had de verdachte een joint gerookt. Dit wordt door hem ontkend. Direct na zijn aanhouding verklaarde de verdachte dat hij aan het begin van de avond een half glas met alcohol had gedronken maar na de uitkomst van het onderzoek, paste hij zijn verhaal aan: hij had later op de avond één glas Bacardi gedronken en een paar slokjes van een vriend genomen.