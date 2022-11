Burgemeesters verrast met aandenken aan het meest favoriete Westfriese woord: 'prieke'

'Prieke', werd onlangs verkozen tot favoriet woord in het Westfries dialect. En dat verdient een mooi plekje, dus reisden we af naar een bijeenkomst met de West-Friese burgemeesters om ze wat te overhandigen.

Prieke, in gewoon Nederlands beter bekend als knoeien of morsen. Bij de verkiezing van NH Nieuws en WEEFF veruit het meest populaire woord in het Westfries. Veel van de burgemeesters kennen het niet. Maar voor Dennis Straat, waarnemend burgemeester in Medemblik, is het bekend. Hij groeide op in West-Friesland.

'Dacht dat prieke gewoon Nederlands was'

Eén van de twee burgervaders met West-Friese roots. "Toen ik mijn vrouw leerde kennen gebruikte ik het ook een keer. Toen keek ze met echt aan van 'waar heb jij het over?' Zij komt uit Groningen, dus ik moest echt uitleggen was. En ik realiseerde me toen pas dat het geen echt Westfries woord was"

De andere burgemeester die hier opgroeide is Michiel Pijl van Drechterland. "We zitten mooi an, mooi zitten dom koiken. Dat zeg ik ook wel eens. En ik betrap mezelf er soms wel eens op dat ik een zin begin met nôh, of ja denk", vertelt hij.

'Ik gebruikte pittig altijd verkeerd'

Maar ook de niet-West-Friese burgemeesters blijken al aardig ingeburgerd. Maar het spreken? "Daar waag ik me niet aan", zegt Monique Bonsen-Lemmers van Koggenland. En Groninger Ronald Wortelboer van Stede Broec? "Ik gebruikte het woord pittig steeds verkeerd", vertelt hij lachend. "Maar inmiddels weet ik hoe het moet."

Tekst gaat verder onder de foto.