Zeker duizend Amsterdammers worstelen nog met longcovid: "Ik voel me soms nutteloos"

Dat geldt ook voor Astrid Slot, docent aardrijkskunde aan het Sint Nicolaas Lyceum in Zuid. De lerares heeft twee kinderen, was voordat ze ziek werd een fanatiek klimmer, maar nu is de krant lezen al teveel.



"Ik weet echt niet hoe de toekomst er voor me uit ziet. Ik moet nog gekeurd worden - word ik afgekeurd? Ik weet het niet, maar ik voel me soms wel nutteloos. Dat ben ik natuurlijk niet, ik heb kinderen en daar doe ik dingen voor, maar ik was daarnaast ook iemand die werkte, die lessen maakte, die met collega's plezier had. Dat is nu wel een stuk minder geworden", vertelt ze.



Bij het landelijk netwerk C-Support hebben zich 19.000 Nederlanders aangemeld die nog steeds worstelen met klachten na een corona-besmetting. Duizend van die patiënten komen uit Amsterdam, en driekwart daarvan wordt nog actief begeleid, vertelt Eline Hofman, huisarts en medisch adviseur bij C-Support. "Het zijn er vast niet duizend, maar waarschijnlijk wel meer", vermoedt zij.