Beverwijkse Bazaar moet 'Bazaar Stad' worden met 3 à 4 duizend woningen

Als het ooit een zwarte markt met sjofele handeltjes was, dan ontstijgen nieuwe plannen van de Beverwijkse Bazaar dat oude imago volledig: over een paar jaar moeten in 'Bazaar Stad' drie- tot vierduizend duurzame huizen, horeca en sportvoorzieningen rondom de overdekte markt staan, zei Bazaarbaas George Zapantoulis vandaag.

De nieuwbouw moet gaan komen op de grote parkeerplaatsen 0 en 1, langs de Bazaar. Om toch genoeg parkeerruimte te houden voor zowel nieuwe inwoners als bezoekers, komt er een nieuwe, bovengrondse parkeergarage voor vijfduizend auto's, maar daar wordt nog een plekje voor gezocht.

Ook zijn er plannen voor scholen, stadstuinen, een theater en een bioscoop in de nieuwe wijk, maar 'de Bazaar zelf blijft het middelpunt van alles', zegt Esther Fleers, directeur van Heijmans Vastgoed. Dat bedrijf heeft zijn naam verbonden aan het miljardenproject. Het bedrijf is ook bezig met andere grote bouwprojecten, in Rotterdam en Leiden.

'Hoe wassen we dit varkentje?'

Volgens Zapantoulis is ook de gemeente positief over het plan. "Het gemeentebestuur weet van de plannen en zijn er positief over. Nu is de vraag, hoe wassen we dit varkentje?"

Daar gaf Fleers al deels antwoord op: in de komende maanden volgt een haalbaarheidsstudie van het ambitieuze plan, dat ook daarna in delen gebouwd moet gaan worden. Fleers: "Dit is nog een visie. Hierna volgen nog heel veel vervolgfases. We gaan per deelgebied kijken naar gedetailleerde ontwerpen."