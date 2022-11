Blog: Alle IJmondse Sintintochten op een rij • Beverwijk 'viert' vandaag 724 jaar stadsrechten

De Sint heeft een druk weekeinde voor de boeg in de IJmond, waar hij weer met alle egards ontvangen zal worden.

Eerst komt de Goedheiligman zaterdag om 12 uur met de stoomboot aan op de Loswalkade in IJmuiden. Ruim een uur later is hij op het Kennemerplein en rond 14 uur vervolgt hij zijn intocht naar Plein 1945.

In Beverwijk kunnen kinderen de Sint vanaf 12 uur op het stationsplein toejuichen bij het grote Sinterklaasfeest!

Zondag

De volgende dag vaart hij verder en worden Sint en zijn pieten rond 13 uur feestelijk onthaald in de haven aan de Meldijk in Uitgeest. Daarna gaat hij, volledig volgens de traditie, naar het Oude Regthuys.

Ook in Heemskerk is het op zondag feest. Het Nielenplein is dan officieel het Pietenplein, waar de pret om 12 uur begint. Een uur later mogen de kinderen SInterklaas ophalen bij het Sinterklaashuis.

Volgende week, op zaterdag 19 november vervolgt Sint Nicolaas zijn tocht in Velsen-Noord, Driehuis en Velserbroek.