Alkmaarder Jeremiah liep een dwarslaesie op door een duik, nu spaart hij voor rolstoelbus

Afgelopen zomer eindigde voor de 16-jarige Jeremiah uit Alkmaar in een nachtmerrie. Tijdens een warme middag dook hij in ondiep water en klapte hij dubbel. Een hoge dwarslaesie tot gevolg. "Nu kan ik niet meer lopen en mijn armen niet goed bewegen." Om zelfstandiger te worden, is zijn familie een inzamelingsactie gestart voor een rolstoelbus.

Jeremiah heeft een rolstoelbus nodig - NH Nieuws/ Suzette Nesselaar

Op 30 juni 2022 wilde Jeremiah afkoelen in het stadskanaal in Alkmaar. Hij nam een aanloop en sprong in het water, maar het water bleek slechts kniehoogte diep. Jeremiahs nek klapte dubbel. Hij heeft twee minuten onder water gelegen. "Mijn vrienden dachten eerst dat ik een grapje maakte." Twee vrienden hebben zijn ouders en een ambulance gebeld. Vanuit het ziekenhuis in Alkmaar werd hij overgeplaatst naar Amsterdam, waar hij wekenlang in coma heeft gelegen. Een van Jeremiahs longen liep vol met water en slijm, waardoor hij bovenop zijn dwarslaesie een longontsteking opliep. Maar nu is Jeremiah sinds twee weken eindelijk van de beademing af, "en dat voelt heel fijn. Dat voelt echt als een overwinning", vertelt hij.

Quote "Mensen kijken je altijd aan. Eerst vond ik het wel moeilijk, maar nu zeg ik: kan je het zien?" jeremiah

Momenteel is Jeremiah opgenomen op de jeugdafdeling in revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. "Dat is wel ver van mijn vrienden. Ik ben veel vrienden kwijtgeraakt." Toch heeft Jeremiah drie vrienden die hem regelmatig komen bezoeken. "In het begin vonden ze het allemaal moeilijk, maar ze merken nu wel dat ik mentaal gewoon hetzelfde ben, alleen fysiek niet meer." Jeremiah vertelt dat hij het op het begin heel lastig vond om in een rolstoel te zitten. "Mensen kijken je altijd aan. Eerst vond ik het wel moeilijk, maar nu zeg ik: kan je het zien? Kijken, kijken, niet kopen, zeg ik dan." Tekst gaat verder onder de foto...

Volgens vrienden en familie is Jeremiah een "echte strijder". "Ik vind het zo knap hoe positief hij blijft, terwijl de situatie helemaal niet positief is", vertelt moeder Jolanda. Jeremiah zegt: "We moeten ook genieten van het leven. Je kan wel gaan denken van shit, ik kan niks meer, maar ik kan ook plezier maken door de andere kant ervan te zien en grapjes erover te maken. Ik heb heel veel zelfspot." Ambities Ook heeft Jeremiah al een boel ambities. "Toen hij de operatie uitkwam zei hij al dat hij rolstoelbasketballer wilde worden", maar dat bleek helaas iets te optimistisch. "Rolstoelrugby lijkt mij ook leuk." Maar het grootste doel van Jeremiah is om zelf een handrolstoel te kunnen besturen. Momenteel is Jeremiah nog steeds afhankelijk van taxi-rolstoelbussen, "maar die zijn duur en komen vaak niet op tijd, of überhaupt niet", zegt Jolanda. En daarom is de familie van Jeremiah hard aan het sparen en geld aan het ophalen voor een rolstoelbus. Als die bus er eenmaal is, "dan ga ik als eerst naar de McDonalds", zegt Jeremiah grijzend. Wil je Jeremiah helpen? Doneren kan hier.