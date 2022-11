Wat wél te doen op Sint Maarten? NH Nieuws geeft tips voor aan de deur

"Sint, Sint Maarten, de koeien hebben staarten", klinkt het vanavond waarschijnlijk ook meerdere keren aan jouw deur. Sint-Maarten brengt genoeg vreugde en lichtjes met zich mee, maar ook deze avond kent gebruiksaanwijzingen. Wat zijn de do's and dont's voor de bewoners aan de deur en vooral: hoe kun je het zo leuk mogelijk maken voor de kinderen vanavond? NH Nieuws geeft wat tips!

De kinderen wachten geduldig af tot de bewoonster de snoeppot uitreikt - Robert Gieling

Hoe mooi de gedachte achter Sint Maarten ook is, niet iedereen zit te wachten op bedelende kinderen aan de deur. "Is het vandaag Sint Maarten? Dan ga ik uiteten", is een veelgehoord excuus om het kinderfeest te ontlopen. "Of de baby slaapt", gebruiken veel ouders om niet de deur open te hoeven doen. Herkenbaar toch? Buurtbewoners staan ook dit jaar weer voor de keuze: worden de zakken snoep rijkelijk ingeslagen of blijft de deur toch dicht. Kies je voor dat eerste en wil je het voor de zingende kinderen extra leuk maken, de Bussemsse kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve geeft tips voor een geslaagde Sint Maarten's avond.

Wat vieren we met Sint Maarten? Het is de naamdag van Martinus van Tours, een soldaat in het Romeinse leger. Op een dag kwam hij in de Franse plaats Amiens een bedelaar tegen. Met zijn zwaard sneed Martinus zijn mantel in tweeën en gaf de helft aan de bedelaar. Hij werd het symbool voor barmhartigheid en solidariteit. Niet lang na zijn overlijden werd Martinus heilig verklaard.

Tip 1: Lampje voor de deur Voor kinderen die met hun ouders meelopen vanavond is het enorm fijn als ze weten waar ze wel en niet kunnen aanbellen. Wat bewoners steeds vaker doen is een lampje voor de deur zetten. "Het is fijn als mensen ervoor zorgen dat ze laten zien aan de kinderen dat ze welkom zijn", legt Tischa uit. "Dat kan met een kaarsje bij de deur of een lichtje. Ik zie het mensen steeds vaker doen en ik vind het heel mooi om dat te zien." De foto hieronder is tijdens corona gemaakt. In de lockdown vorig jaar konden kinderen niet aanbellen bij de buren en bedachten bewoners leuke manieren om de kinderen toch te verrassen met leuke lichtjes en snoep. De tekst gaat door na de foto.

Tip 2: Snoepgoed Sint Maarten betekent natuurlijk ook: snoepgoed. De kinderen zullen met zakken vol snoep aan het einde van hun rondes weer naar huis vertrekken. "Het is mooi dat je een beetje nadenkt over wat we kinderen geven. Niet met allemaal plastic en toestanden en grote dingen." Houd het gewoon klein en behapbaar, aldus Tischa. Voor de kinderen aan snoep geen gebrek tijdens Sint Maarten. We hoeven het niet ingewikkeld voor ze te maken. Ook kun je ervoor kiezen het snoepgoed in te ruilen voor iets gezonders. "De mandarijntjes waren niet heel leuk om te krijgen vroeger", grapt ze, "maar het is wel mooi een klein beetje na te denken wat je geeft aan de kinderen. Ook gericht op het milieu." Tip 3: Luister met aandacht We zijn al gauw geneigd tussen onze Tv-programma's door snel de deur te openen als er wordt aangebeld, het gezang aan te horen en weer terug op de bank te ploffen. Maar voor een kind is het volgens Tischa van belang te laten weten dat je luistert. "Luister aandachtig en kijk ook naar de lampionnen die de kinderen hebben gemaakt." Zo geef je de kinderen het gevoel dat er naar ze geluisterd wordt. Het gaat er hier dan niet zozeer om te zeggen: wat goed of wat slecht, maar dat je vertelt hoe knap het is en hoe leuk de lampion eruit ziet. "Je kunt bijvoorbeeld zeggen: 'wat leuk dat je er zoveel aandacht aan hebt besteed'", legt Tischa uit. Zo laat je merken dat je erbij stilstaat.

Tip 4: Daag de kinderen uit Er zullen niet alleen kleine kinderen op de been zijn vanavond, maar ook de wat oudere kinderen zonder hun ouders. En juist veel van deze kinderen willen hun Sint Maarten-liedjes nog eens willen afraffelen bij de deur. "Je kunt bijvoorbeeld vragen als ze nog een liedje willen zingen." Op deze manier zijn ze meer zorgvuldig bezig met wat ze precies aan het doen zijn deze avond. Het wordt dan een soort principe: "Als je wat doet, dan krijg je wat", legt ze uit. Kinderen moeten volgens haar dan ook in acht nemen dat het zingen en de gezelligheid de bedoeling is van Sint Maarten en niet zozeer het snoep. Tip 5: Wat als je écht niet open kunt doen Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je écht niet de deur open kunt doen. Je bent ziek, of je bent vergeten snoep in te slaan. "Doe dan de gordijnen goed dicht, zodat kinderen niet zien dat je in de woonkamer zit." Ook kun je volgens Tischa een briefje aan de deur hangen met de reden waarom je niet open doet. Aan de ouders die met de kinderen zelf meelopen geeft ze ook in deze situatie nog een tip. "Leg aan je kind uit dat sommige mensen te oud zijn om de deur open te doen of het vervelend vinden om te vertellen dat ze snoep zijn vergeten te kopen." Volgens haar is het niet de bedoeling aan je kind te laten zien hoe gemeen het is dat iemand niet open doet, maar dat je uitlegt dat er redenen zijn waarom iemand niet open doet.