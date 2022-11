De Verdwenen Stad: een bezoek aan het Haarlem van Pieter Teyler

In het programma De Verdwenen Stad gaan we iedere keer naar een andere plek in Haarlem om te kijken hoe die in de loop van de tijd is veranderd. Deze keer gaan we terug naar het Haarlem van de achttiende eeuw. De tijd van zakenman Pieter Teyler, die we nu nog kennen van het museum dat zijn naam draagt.

Het voormalige woonhuis van Pieter Teyler vinden we in de Haarlemse Damstraat, die de Grote Markt verbindt met het Spaarne. Na een ingrijpende opknapbeurt van jaren, is het huis bij het museum getrokken en voor het publiek te bezoeken.

Een groot mysterie

De persoon Pieter Teyler is eigenlijk een groot mysterie, want veel weten we niet van hem. Wat we wel van hem weten, valt te lezen in het testament dat hij naliet. "In dat testament", zegt Linda Mol van het museum, "gaf hij vijf van zijn vrienden de opdracht om met zijn erfenis een betere wereld te maken. Ze richtten een soort stichting op en deden aan armoedebestrijding, zo richtten ze Teylers Hofje op, hier in Haarlem."

Ook gingen ze aan de slag met kunst en wetenschap. Dat was eigenlijk het begin van het Teylers Museum. "Na zijn dood bouwden ze de Ovale zaal achter zijn woonhuis", vertelt Linda Mol. "Dat is die beroemde zaal met de instrumenten en die mooie stenen en die boeken. Dat was op dat moment, het opende in 1784, een groot laboratorium."

In dat laboratorium werden proeven gedaan waar het publiek bij kon zijn. Je moest dan wel een kaartje kopen. Vrij toegankelijk was het niet.