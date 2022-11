Kees de vliegende wonderkarper van Alkmaar trekt publiek

In de Hortus Botanicus van Alkmaar is het een heel bijzondere vis die tussen alle bloemen en planten de ster van de show is: Kees de karper. Dankzij een wonderbaarlijke constructie lijkt hij te zweven boven het oppervlak van de vijver. Natuurlijk Noord-Holland genoot van de bloemen, van de ijsvogel maar bovenal van Kees de karper.

Een hortus botanicus is een soort museum voor planten. Honderden soorten zijn er verzameld in de Alkmaarse Hortus waar collectiebeerder Sipke Gonggrijp de scepter zwaait. "Vroeger teelde de homeopathische geneesmiddelenproducent VSM hier geneeskrachtige kruiden. Nu laten we het publiek bijzondere inheemse en uitheemse planten zien."

Natuurlijk Noord-Holland in de Hortus in Alkmaar - NH Nieuws

En bijzondere vissen dus. Want naast Kees de karper zwemmen/zweven er ook voorntjes en een zeelt boven de vijver van de Hortus. "En dan hebben we ook nog een ijsvogelwand!" We zitten nog niet eens een minuut of de ijsvogel komt op nog geen vijf meter voor onze neus zitten. Hij vliegt af en aan met visjes voor de jongen in zijn nest. "Dat nest zit in een hol dat hij aan de overkant van de sloot heeft gegraven", legt Sipke uit. En inderdaad schiet de ijsvogel met vis en al het holletje in."

Een juffer is gevangen door zonnedauw - NH Nieuws/Stephan Roest

Teer guichelheil, parnassia en stijve ogentroost; plantjes waar je in de duinen kilometers voor moet lopen zijn allemaal te vinden in de hortus. Maar is ook een prachtige verzameling zonnedauw. Dat is een vleesetend plantje dat ook voorkomt in de veenpolders van Noord-Holland. "Kijk eens wat een insecten er allemaal gevangen zitten op de kleverige bladeren.", wijst Sipke. We zien een gaasvlieg, bijen en een prachtige waterjuffer. "Ze zijn ten dode opgeschreven want de zonnedauw verteerd ze stukje bij beetje." De Hortus Botanicus van Alkmaar is open voor publiek.