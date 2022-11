Fietser (29) met spoed naar ziekenhuis na botsing met auto in Alkmaar

Een 29-jarige man op een fatbike is vanmorgen met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij werd aangereden door een 34-jarige automobilist. Het ongeval gebeurde op de rotonde van de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard in Alkmaar.

Bij het ongeluk is de fietser hard gevallen en werd met spoed meegenomen door de ambulance. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is, meldt een woordvoerder van Politie Noord-Holland.

De bestuurder van de auto had geen verwondingen of schade, maar is wel erg geschrokken. De man is verhoord op het politiebureau.

Wat er precies misging, moet nog blijken. De afdeling verkeersongevallenanalyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Hierdoor was de weg urenlang in beide richtingen afgesloten.