Buschauffeur Cory reed dronken automobilist klem: "Wat als er iemand had gefietst?"

Het is het einde van zijn shift, als buschauffeur Cory van Bellen een automobilist over de weg ziet slingeren. Wanneer de auto vervolgens een stoplicht raakt, aarzelt hij geen moment en schakelt de politie in. "Ik wist meteen: dit is fout. Dit hoort niet op de weg."

Rond 23.00 uur rijdt Cory met een lege bus van Haarlem Station naar Schalkwijk. Bij het stoplicht bij de Prinsenbrug ziet hij een auto wegrijden, die naar rechts afwijkt en het stoplicht raakt. "Hij reed toen wel gewoon door. Ik heb meteen de politie gebeld en het kenteken doorgegeven." Daarna is Cory achter de automobilist aan gereden, om de politie op de hoogte te houden van waar de auto reed.

Slingeren en spookrijden

Tijdens de achtervolging bleef de buschauffeur op veilige afstand, want de bestuurder van de auto was behoorlijk aan het slingeren. "Op de Gedempte Oostersingelgracht nam hij alle drie de rijbanen in beslag en op een moment reed hij zelfs een stuk tegen het verkeer in."

Toen de auto een smalle weg inreed waar Cory met de bus niet in kon, heeft hij het voertuig zo neergezet dat hij de automobilist in de gaten kon houden. "Hij is toen gekeerd in de straat, maar ik had de bus zo neergezet dat hij niet de weg richting het Spaarne op kon rijden. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurd was als hij het water in gereden was."

Mee naar het bureau

Uiteindelijk kwam de politie aan en kon Cory ze de juiste richting op wijzen. De automobilist is staande gehouden op het kruispunt van de Papentorenvest en de Gedempte Oostersingelgracht. Uit een blaastest bleek dat de man inderdaad te veel had gedronken, waarna hij is meegenomen naar het politiebureau. "Waar hij anders was beland of wat er was gebeurd, daar wil ik niet aan denken", vertelt Cory. "Wat als er iemand had gefietst?"

Hij is zelf vrij nuchter over zijn actie. "Ik ben heel blij dat het goed is afgelopen en dat ik iets kon doen. Als ik passagiers in de bus had zitten, had ik dit natuurlijk nooit gedaan. Maar ik doe gewoon mijn werk en dit hoort niet op de weg."