Eerste echte 'queer feest' van Alkmaar in aantocht: "Niveautje Reguliersdwarsstraat"

Voor een inclusief feestje moeten we meestal uitwijken naar de grote stad, maar op zaterdag 10 december kan de queer scene van God los in Podium Victorie in Alkmaar. Als het aan Nathalie Kamp van de organisatie ligt, is dat het startschot voor nog veel meer queer feesten in de regio: "Het is belangrijk dat we niet alleen in Amsterdam samenkomen."

Foto: via Nathalie Kamp

Het eerste echte queer evenement van Alkmaar is in aantocht: op zaterdag 10 december kan het 'hokjesvrije' publiek los in Podium Victorie tijdens CLUB KUDT - Party in a Queer space. "Dit is goed nieuws voor de hele kop van Noord-Holland", reageert Nathalie. "In de regio zijn er wat losse initiatieven geweest, maar alleen in kleine sfeer op huiskamer en buurthuis niveau. Dit wordt wel echt Reguliersdwarsstraat, maar dan in Alkmaar. Voor dit spektakel hoef je niet helemaal naar de grote stad." Tekst gaat verder onder flyer.

'Dragqueens en doorbitches' Tijdens de eerste editie van KUDT worden 'de queerste' 70 ’s, 80 ’s, 90 ’s en 00 ’s knallers gedraaid. "Daarnaast zorgen we ook voor meerdere heerlijke acts. Verwacht dragqueens, doorbitches en paaldanseressen." De organisatie hoopt dat het feest zo'n groot succes wordt dat er volgend jaar nog veel meer queer evenementen op de Alkmaarse agenda komen te staan. "Bij Podium Victorie hebben we voor 2023 al verschillende data in optie. De afterparty van dit feest houden we tijdens de Gay Pride van volgend jaar." En niet alleen in de Kaasstad, maar in de hele regio: "Ook buiten Amsterdam moet er genoeg te doen zijn voor de queer scene van Noord-Holland."

Wat betekent de term queer eigenlijk? Queer is een overkoepelende term voor homoseksuele, biseksuele, panseksuele, transgender, intersekse en non-binaire/genderqueer mensen. De term wordt meestal gebruikt om uit te leggen dat iemand zich niet thuisvoelt binnen de hetero- en gendernormen en niet gelooft in zogenaamde 'hokjes'.