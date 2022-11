Tien jaar geleden vluchtte Claude (19) uit Congo, nu scoort de Enkhuizer een megahit

De negentienjarige Claude uit Enkhuizen vluchtte nog geen tien jaar geleden met zijn familie uit Congo. Nu dreigt hij met zijn debuutsingle Ladada een megahit te gaan scoren in Nederland. Het nummer gaat over een verloren liefde maar is toch heel vrolijk "Ik blijf nooit te lang stil staan bij tegenslag en verdriet. Ik ga dan altijd lekker dansen", zegt Claude. De Culture Club redactie zocht Claude op in Enkhuizen.

Claude in Enkhuizen - NH Nieuws

Zijn debuutsingle Ladada wordt gedraaid op Radio 538, 100 % NL en 3FM. De carrière van de negentienjarige Claude dreigt in een stroomversnelling te komen. Hij is er zelf nog een beetje beduusd over."Ik had er geen rekening mee gehouden dat dit kon gebeuren. Maar het is bizar hoe het nu overal wordt opgepikt", zegt Claude met een smile op zijn gezicht. We lopen met de popster door zijn Enkhuizen. "Ik voel me hier echt thuis. Het is lekker rustig en iedereen is aardig", zegt Claude. Hij woont er nu een aantal jaar. Claude werd geboren in Congo in Afrika. Bijna tien jaar geleden kwam hij uit Congo met zijn familie naar Nederland. "Het was niet veilig in Congo daarom zijn we gevlucht", zegt Claude. "We hebben eerst in een asielzoekerscentrum in Alkmaar gezeten, daar heb ik het echt naar mijn zin gehad. En toen zijn we naar Enkhuizen gekomen."

Claude in Enkhuizen

We brengen met Claude een bezoekje aan zijn oude school, de RSG Enkhuizen, waar hij vorig jaar zijn middelbare schooldiploma haalde. "Het lijkt al weer zo lang geleden terwijl het nog maar een paar maanden terug is dat ik hier rondliep", zegt Claude. Op de school was Claude vaak in het muzieklokaal van meester Menno te vinden. Muziekleraar Menno Bruin zag het talent van Claude al tijdens een zangworkshop een aantal jaar geleden. "Hij kwam als een broekie binnen en vroeg mag ik hier zingen. Ik zei toen zing maar en toen deed hij een liedje van Justin Bieber en dat klonk goed." The Voice Kids In 2019 deed Claude mee met Voice Kids en zong het liedje Papaoute van Stromae. De jury was onder indruk en Claude werd populair op zijn school in Enkhuizen. Nu is Meester Menno erg onder de indruk van de eerste single van Claude. "Ladada is echt een oorwurm, je krijgt het niet meer uit je hoofd. En ik vind de combinatie Frans en Nederlands ook erg mooi", lacht de trotse oud-leraar.

Claude en meester Menno

We gaan ook even langs bij het restaurant naast het station Enkhuizen. Claude werkt daar in de bediening. Hij staat er bekend als de zingende ober. "Ik vind het altijd leuk om met de radio mee te zingen als ik over het terras loop." Maar hoe lang zal hij er nog blijven werken? "Ook al breek ik door met de muziek dan wil ik hier nog blijven werken, al is het maar een dag in de week. Het is hier zo leuk", zegt Claude enthousiast. Zijn collega Jimmy is ook trots op Claude. "Het is hem zo gegund. Hij is een heel aardige collega, hij werkt altijd heel hard en je ziet dat hij het leuk vindt om te zingen en te entertainen. Ik hoop dat hij doorbreekt", zegt Jimmy.

Claude en collega Jimmy op terras

Het nummer Ladada is sterk geinspireerd door de muziek van de Belgische zanger Stromae. Stromae is een held van Claude. "Ik vind het vooral goed hoe hij soms trieste gebeurtenissen weet te verwerken in dansbare en vrolijke nummers. Dat heb ik met Ladada ook een beetje gedaan. Het is verdrietig en vrolijk tegelijk". Op de vraag of hij het erg zou vinden als hij de Enkhuizense Stromae genoemd wordt zegt Claude "Ik vind dat niet erg. Hij is gewoon erg goed en een mooi voorbeeld." Maar Claude uit Enkuizen is vooral Claude en gaat zijn eigen weg.