Jeroen (50) helpt automobilist na crash in sloot: "Je gaat in de reddingsmodus"

Wat gisteren voor Amsterdammer Jeroen de Boer (50) een werkdag als dertien uit een dozijn leek te worden, eindigde met een heldhaftige reddingsactie op het terrein van zijn werkgever in Rozenburg. "Collega's riepen dat er een auto in de sloot lag. Toen heb ik een ladder gepakt en ben ernaartoe gerend."

Via het dan nog gesloten portier ziet Jeroen dat de bestuurder - een man van naar schatting rond de 30 jaar oud - er niet goed aan toe is. "Hij was verward, daarom heb ik geprobeerd hem wakker gehouden." Hij besluit de deur nog niet te openen. "Omdat ik niet wist of hij gewond was, misschien valt hij er dan wel uit, verschuift er een wervel en raakt hij verlamd."

Eenmaal buiten op het terrein van zijn werkgever - een touringcarbedrijf aan de Kruisweg - ziet hij een kleine personenauto overdwars in de sloot staan. "Je gaat in de reddingsmodus", vertelt hij telefonisch aan NH Nieuws.

Als ook de ambulance ter plaatse is, halen de broeders het slachtoffer uit de auto. Jeroen helpt het medisch personeel om hem via de door hem geplaatste ladder op het droge te krijgen. Vervolgens is de man met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie bevestigt dat er gisteren rond 16.00 uur aan de Kruisweg een eenzijdig ongeluk is gebeurd, waarna een slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is. Volgens de woordvoerder is hij mogelijk tijdens het rijden onwel geworden.

"Ik vermoed dat de auto vanaf het NH-hotel kwam", speculeert Jeroen, "voor iemand moest uitwijken en daarna een stuurfout heeft gemaakt." Volgens Jeroen is de auto eerst 'serieus tegen de betonnen muur' gebotst en vervolgens teruggeketst. "Toen de auto later uit het water werd getakeld, kon je goed zien dat de voorkant helemaal in elkaar zat."

Peulenschil

Het is volgens Jeroen de eerste keer dat er een auto in de betreffende sloot is beland. Wel is hij geregeld getuige van de nasleep van ongelukken bij zijn werkgever voor de deur. "Dan zien afslaande automobilisten fietsers of scooteraars over het hoofd."

Over zijn reddingsactie is hij nuchter. "Ik heb ook wel eens mijn vrouw gered toen ze naast me in bed een hartaanval kreeg. Dan is dit een peulenschil."