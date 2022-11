IDFA, operette en Peter Framton; Culture Club heeft verrassende tips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor de komend weekend; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. Deze week met het IDFA in Amsterdam, Operette in Alkmaar en seventies-popster Peter Framton in Haarlem.

Uitgaanstip 1: IDFA in Amsterdam

Liefhebbers van documentaires kunnen dit weekend terecht in Amsterdam voor de 35ste editie van het internationaal documentairefestival IDFA. Films over de oorlog in Oekraïne, klimaatverandering in Siberië, de politieke situatie in Iran maar ook lichtere films over dromen van jongeren, familieportretten en leven op de beat van dancemuziek.

Een ontroerende documentaire is 'A way to B' van Jos de Putter waarin hij een Spaanse dansgroep portretteert waarin mensen met een lichamelijke beperking de hoofdrol spelen.

Het IDFA vindt plaats in verschillende bioscopen in Amsterdam en wordt gehouden tot en met 20 november.