De Peiling: parkeren in Amsterdam wordt onbetaalbaar

Amsterdam is de duurste stad van Europa als het gaat om parkeren en dat wordt alleen maar erger . Straks tikt 's nachts de parkeermeter door en het aantal gebieden waar betaald moet worden, wordt uitgebreid. Weerhoudt het jou om met de auto naar Amsterdam te gaan? Of vind je het een terechte maatregelen om auto's de stad uit te krijgen?

De komende tijd wordt betaald parkeren uitgebreid in Amsterdam. Zo worden de gebieden Zuid-Oost en Nieuw-West in 2024 toegevoegd aan het lijstje waar je de portemonnee moet trekken om je voertuig te parkeren. Op zaterdagen geldt straks betaald parkeren voor Buitenveldert en de Zuidas.

Meer en langer betalen

Waar al betaald parkeren geldt, worden de tarieven verhoogd. Die stijgen met bedragen tussen de 0,20 en 0,50 euro per uur, alleen het hoogste tarief van 7,50 per uur in het centrum blijft gelijk. Parkeervergunningen worden duurder en ook worden de tijden verruimd. In het centrum moet straks 24 uur per dag betaald worden om je auto neer te zetten.

Niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere delen van onze provincie moet je steeds vaker de portemonnee trekken om te parkeren. Zo geldt betaald parkeren al in sommige gebieden in de binnenstad van Haarlem en ook in Zandvoort is dit onderwerp een heet hangijzer. Toch spant Amsterdam de kroon.