Theaterbezoekers blijven komen naar de Kampanje, al 'proberen ze minder uit'

Tijdens de coronacrisis was theater de Kampanje in Den Helder nog bang mensen te moeten ontslaan , maar die angst bleek ongegrond. Ontslagen zijn er niet geweest. Ook weten de theaterbezoekers de Kampanje weer te vinden. Toch is er wel wat veranderd. Mensen komen vooral voor de bekende namen en 'proberen minder uit'.

Dat vertelt programmeur Kim Smit van theater de Kampanje. De onbekendere artiesten en toneelstukken konden voor de coronaperiode nog wel rekenen op genoeg bezoekers, maar nu laten mensen juist die stukken vaak links liggen. "We hebben er nu natuurlijk een nieuwe crisis bij, een financiële crisis", zegt Smit. "Als mensen minder geld hebben, bezuinigen ze op dingen als het theater. En als ze gaan, gaan ze voor safe en dus naar de bekendere shows."

"Als we alleen maar bekende artiesten zouden uitnodigen, houdt het theater op te bestaan"

Quote

Het is voor de Kampanje geen reden om dan alleen maar bekende artiesten te contracteren. "Anders houdt het theater op te bestaan, dus nee, dat doen we niet. Bovendien moeten nieuwe, jonge en onbekende artiesten ook de kans krijgen om op het toneel te staan. Wel zullen ze moeten accepteren dat ze mogelijk niet altijd voor een volle zaal staan."

Daarbij gaat het met het theater financieel niet slecht. De regelingen vanuit de overheid hebben geholpen, en ook is de zakelijke markt aangetrokken. "Er zijn nu veel meer beurzen, congressen, feesten en partijen. In coronatijd ging veel niet door en dat wordt nu ingehaald."

Prijs

Hoewel ook de Kampanje voor hogere kosten is komen te staan, zorgt dat niet per se voor duurdere toegangskaartjes. "Wij bepalen de prijs voor theaterkaartjes niet", legt Smit uit. De organisator van de shows legt één prijs vast die voor alle theaters geldt. "Als het bij ons goedkoper zou zijn dan ergens anders, zou iedereen hierheen gaan. Dat is niet de bedoeling."

Waar de Kampanje wél invloed op heeft is de hoogte van de servicekosten. Smit: "Er is kans dat we die nu wel iets gaan verhogen. Al moet je niet denken aan euro's meer."