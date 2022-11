Operatie Bladslag: deze harde werkers maken de straten van Hilversum schoon

Zuigen, blazen, vegen, harken. Een ronkende karavaan trekt door de straten van Hilversum. Alle blaadjes verdwijnen in de grote slurf. Marc de Groot heeft de leiding over deze zogeheten Operatie Bladslag: "Dit is de leukste klus van het jaar!"

Gewapend met een bladblazer gaat hij met zijn ploeg op pad. "We zijn met vijf tot acht man en ieder heeft zijn eigen rol." De blazende mannen lopen rond een zogeheten trilo. "Dat is een tractor met grote stofzuiger erachter. Met die grote slurf zuigt hij alle blaadjes op." Een kleine veegwagen sluit de stoet af. "En zo zijn er drie van dit soort teams aan de slag, iedere ploeg heeft zijn eigen wijken," zegt Marc.

Bergen blaadjes liggen er in Hilversum. Straten, stoepen en parken zijn bedekt onder een bruine laag. "Hilversum heeft heel veel bomen," vertelt Marc de Groot. "Meer dan elders. In veel gemeentes moeten bewoners dat zelf opruimen, maar hier mogen wij aan de slag," aldus Marc.

De herfst is nog in volle gang, het duurt nog wel even voordat de bomen kaal zijn. Voelt dat niet een beetje als dweilen met de kraan open? "Nee hoor, dit is heel leuk om te doen," vertelt Marc. De rest van het jaar is hij druk met zout strooien, snoeien, maaien en ander groenonderhoud. "Maar dit vind ik echt de leukste klus om te doen. Gezellig met collega's onder mekaar, af en toe een dolletje."

In totaal duurt deze schoonmaakactie acht weken. "We zijn vorige week begonnen en we werken door tot de kerst," vertelt trilo-machinist Gerard Tweeboom. Twee keer een ronde van vier weken leggen de ploegen af. "Tijdens de eerste ronde hoeft het niet perfect, maar aan het eind mag er geen blaadje meer liggen. En dat is nog niet zo makkelijk," aldus Gerard.

Sowieso is het een zware job. "We lopen acht uur per dag met tien tot dertien kilo op onze rug en dat is pittig," vertelt Marc. Voor de machinist is het op een andere manier zwaar. "Niet lichamelijk, maar wel mentaal," vertelt Gerard. "Ik moet op alles tegelijk letten. Het verkeer, de ploegleden en ik moet uitkijken dat ik geen deuk in een geparkeerde auto sla met die zwaaiende slurf."