Overleven in tijden van koopkrachtcrisis: "Op sites voor gratis spullen ritsel ik alles bij elkaar"

Een hoge energierekening, gierende inflatie en dus sterk stijgende prijzen; steeds meer mensen worden de dupe van de koopkrachtcrisis. Sinds een aantal weken volgen we Amsterdammers in hun dagelijks leven. Deze week zijn we weer terug bij Priscilla en haar zoontje Jace uit Nieuw-West. Elke dag struint ze het internet af op zoek naar spullen. "Je moet wel, maar het is echt vermoeiend."

Wie weinig te besteden heeft moet creatief zijn. Gelukkig is Priscilla dat. Ze is lid geworden van veel Facebookgroepen waarop gratis meubels, eten of speelgoed voor haar zoontje Jace wordt aangeboden. Op haar zolder bewaart ze de stapels pakken koek die ze op die manier op de kop tikte. Ook doet ze mee aan lotingen, voor bijvoorbeeld een kinderfietsje voor Jace. Priscilla: "Het is een soort olympische sport geworden.'

Vorige week zagen we in onderstaande video hoe Priscilla worstelt met schuldgevoelens over haar situatie: