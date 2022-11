Meer meldingen van burenruzies in 't Gooi, geluidsoverlast meest gehoorde klacht

Versa Welzijn houdt cijfers bij uit de gemeenten Hilversum, Wijdemeren, Huizen, Gooise Meren en Weesp. De mediastad spant de kroon. Waar de organisatie in 2021 maar liefst 142 meldingen binnenkreeg, zijn het er dit jaar al 150.

Ook in Wijdemeren en Gooise Meren hebben ze nu al meer meldingen dan in het gehele jaar ervoor. Ook in Huizen en Weesp ziet Versa Welzijn een stijging van het aantal meldingen.

Bekendheid

"Het aantal meldingen is uit de pan gerezen", zegt buurtbemiddelaar Caroline Eshuis van Versa Welzijn. Dat heeft vooral te maken met de bekendheid die de buurtbemiddeling heeft gekregen tijdens de coronacrisis. "Je ziet de enorme piek vanwege de publiciteit die we kregen in de crisis. Daardoor weten mensen ons beter te vinden."

De stijging heeft volgens Eshuis ook veel te maken met de toegenomen GGZ-problematiek van de afgelopen jaren. Tijdens de coronacrisis is dit probleem nog verder vergroot. "Mensen die met de GGZ te maken hebben en op zichzelf wonen, kunnen zelf eerder overlast ervaren", zegt ze. "Maar ze kunnen natuurlijk ook zelf overlast veroorzaken omdat ze bijvoorbeeld het alleen wonen nog niet aankunnen."

Geluidsoverlast

Wat onveranderd blijft is de aard van de klachten. Net als de voorgaande jaren staat geluidsoverlast op de eerste plaats. "Dat is nooit anders geweest." Wel zijn er bepaalde trends uit de cijfers te zien. Eshuis wijst bijvoorbeeld op de stijging van meldingen over pesten en treiteren in de gemeente Huizen.