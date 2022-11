Blog: 'Complexe klus' in IJmuiden: blokkensteiger wordt vanaf het water vervangen • Beverwijk straks af van 'blaftaks'

Een tiny forest, een klein bos, midden in een stadswijk. Na onder meer Alkmaar, Zaandam en Beverwijk wordt het ook in IJmuiden werkelijkheid dankzij het initiatief en doorzettingsvermogen van burgers, in dit geval Meta Streefland en haar buurman Johan van Ikelen. Op het stukje niemandsland tegenover hun huizen in de Planetenbuurt komt een oerbos(je) met de afmetingen van een tennisveld.

