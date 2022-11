Man dood na val tijdens ophangen feestverlichting in winkelcentrum

Een man is vannacht overleden terwijl hij kerstversiering aan het ophangen was bij Winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn. De man viel rond 1.00 uur van een hoogwerker en kwam klem te zitten tussen de hoogwerker en een muur, zo laat de Nederlandse Arbeidsinspectie weten.

Het ongeluk gebeurde bij de ingang van het parkeerdek. Meerdere ambulances schoten te hulp, maar de man overleed ter plekke. Volgens een omstander hebben de hulpverleners nog geprobeerd de man te reanimeren. Collega's van de man zouden verslagen op het nieuws hebben gereageerd.

Ontdaan

Winkeliers in het winkelcentrum zijn geschrokken van het drama dat zich vannacht heeft afgespeeld: "Ik hoorde het zonet op straat en vind het echt verschrikkelijk", vertelt een medewerker van de Primera. "Iedereen hier is ontdaan. Kerstversiering ophangen moet iets leuks zijn, en niet iemands leven kosten."

De Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. "We kijken naar hoe de man is overleden, en of hij of zijn werkgevers de Arbowet heeft overtreden", zo laat een woordvoerder weten.