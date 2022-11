Notoire ramenlikker slaat opnieuw toe en wordt gepakt in Zaandijk

De politie heeft begin deze week een man op heterdaad betrapt terwijl hij ramen aan het likken was. En het was niet de eerste keer dat de man toesloeg op de Zaanse ramen.

"We kennen Jack the Ripper, The Night Stalker en The Green River Killer. Maar kennen jullie ook de Zaandijkse ramenlikker?", grapt de politie Zaanstreek in een officieel bericht.

De politie meldt dat hij zondag wéér in actie kwam, terwijl hij onder invloed van alcohol verkeerde. Ditmaal waren meerdere ramen aan de Lagedijk in Zaandijk aan de beurt. "Wij werden twee keer gebeld door buurtbewoners en betrapten de man op heterdaad."

De Zaandijkse ramenlikker heeft een bekeuring gekregen voor openbare dronkenschap en is door de politie naar huis gebracht.