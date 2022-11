Treinverkeer rondom Schiphol rest van de dag ernstig ontregeld

Door de kapotte bovenleiding is treinverkeer ten zuiden van Amsterdam erg verstoord. Vanaf Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid rijden nog wel treinen, maar stukken minder. Vanaf Leiden Centraal rijden er helemaal geen treinen naar de luchthaven en verder.

Van en naar Schiphol rijden er momenteel minder treinen door een defecte bovenleiding. @ICB_ProRail is ter plaatse en de aannemer is onderweg. #ProRail #incidentenbestrijding pic.twitter.com/deM07vSjJ1

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.