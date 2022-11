Met lijntje op achter het stuur: kwart gecontroleerde truckers op veiling test positief

Bij een controle op drugsgebruik onder vrachtwagenchauffeurs op het terrein van bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer is maandagochtend bijna een kwart van de gecontroleerde chauffeurs als verdachte aangemerkt. Een van de chauffeurs gaf ruiterlijk toe dat hij de dag begint met een lijntje van een niet nader genoemde harddrug.

Om zeker te weten of de chauffeurs tijdens hun rit onder invloed van drugs waren, is bij de zeven verdachten bloed afgenomen. Die monsters zijn naar het lab gestuurd, waar ze worden onderzocht op sporen van drugs. Dat onderzoek neemt gemiddeld zes weken in beslag, 'maar kan ook langer duren'.

Arbeidsintensief

Dat er 'maar' dertig chauffeurs zijn gecontroleerd, komt omdat speekseltesten en de bijbehorende papierwinkel veel tijd in beslag nemen. De afdeling Infrastructuur van de Amsterdamse politie legt op haar Facebook-pagina uit dat een speekseltest zomaar anderhalf tot twee uur in beslag kan nemen, en dat dat de reden is dat niet alle chauffeurs die maandagochtend op het veilingterrein reden zijn gecontroleerd. Ter vergelijking: een

"Met dit in gedachte is het niet proportioneel om, omwille een 100% controle, diverse chauffeurs 16 uur of langer van hun vrijheid te ontnemen (door ze te laten wachten). Dan zal ik maar niet beginnen over de Arbeidstijdenwet voor zowel ons als de chauffeurs", aldus de politie op Facebook.