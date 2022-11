Eerste Alkmaarse herdenking Kristallnacht: Scholieren eren Alkmaarse verzetsheldin Truus

In Alkmaar zijn de Kristallnacht en de daaropvolgende kindertransporten van Truus Wijsmuller voor het eerst herdacht. Dat gebeurde door scholieren die bloemen legden bij het standbeeld van de verzetsheldin in het centrum van Alkmaar. De leerlingen kenden het verhaal van Truus nog niet. "Ze heeft dus heel veel kinderen gered uit de oorlog", vertelt een van hen nu. "Maar het had ook heel anders kunnen uit pakken", analyseert een ander.

Na de nacht vol gruwelijkheden van 9 op 10 november 1938 was duidelijk dat joden niet langer veilig waren in bezet Europa. Voor de in Alkmaar geboren Truus Wijsmuller waren de vreselijke gebeurtenissen met joden en de vernieling van hun synagoges, winkels en andere bezittingen reden om tot actie over te gaan.

Tekst gaat verder.