Eerste jassen 'geplukt' uit Volkspark Zaandam: "We gaan veel mensen blij maken"

Er zijn vier auto's voor nodig om alle jassen in te laden die de Zaanse Sara Kroes de afgelopen dagen heeft ingezameld. Haar inzamelingsactie om minderbedeelden aan een winterjas te helpen is een beetje uit de hand gelopen: ze haalde liefst 130 jassen op. Vandaag hangt ze de jassen op in het Volkspark in Zaandam, zodat mensen die écht een jas nodig hebben er eentje anoniem van de boom kunnen 'plukken', zonder zich te hoeven verantwoorden.