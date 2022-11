Buurt realiseert eigen voedseltuin om overlast tegen te gaan

Als een groep buurtbewoners uit Amsterdam-Noord drie jaar geleden constateert dat er iets moet gebeuren om de overlast van jongeren bij het Jacob Groenplantsoen tegen te gaan, besluiten zij een voedseltuin te realiseren. "We dachten, als we nou zorgen voor een alternatieve bestemming, dan is het mogelijk minder aantrekkelijk om te hangen." Bij verschillende partijen vragen zij subsidie aan en maken ze een ontwerp. Ruim een week geleden werd de voedseltuin feestelijk geopend.

Het voedseltuin - Voedseltuin Amsterdam Noord

Op het terrein bij het Jacob Groenplantsoen staan verschillende bomen en kleine perkjes die verbonden worden met paden van houtsnippers. Het is de voedseltuin van de bewoners van Amsterdam-Noord die dit op eigen initiatief hebben aangelegd. Lange tijd had het plantsoen geen duidelijke bestemming. Op het terrein stonden uitsluitend wat bomen en verouderde speeltoestellen voor kinderen. Dat had een aantrekkende werking op hangjongeren die daar regelmatig bij elkaar kwamen en overlast in de buurt veroorzaakten, legt Michiel de Goeje uit. Na meerdere pogingen van de gemeente om het probleem op te lossen, besluit de buurt zelf een plan te maken. Nieuwe bestemming "We dachten, als we nou zorgen voor een alternatieve bestemming, dan is het mogelijk minder aantrekkelijk om te hangen." Ondertussen spraken buurtbewoners de wens uit voor meer groen. Het idee voor een voedseltuin ontstond. "Als tuinierder was ik daar natuurlijk gelijk heel enthousiast over."

Quote "Met de hele buurt hebben we planten neergezet" Michiel de goeje, kartrekker

Met elkaar gaat de groep buurtbewoners om tafel om de mogelijkheden van een voedseltuin te onderzoeken. Ook bellen ze bij medebewoners aan om te peilen of zij de plannen ook zien zitten. Al snel blijkt het enthousiasme groot, maar toestemming vanuit de gemeente was er nog niet. "Die hadden veel eisen. Als burger is het best ingewikkeld daar een weg in te vinden. Gelukkig kregen wij al snel hulp van groencoach Peter Duitman." Uiteindelijk wordt het plan goedgekeurd en het project concreter. Bij verschillende subsidiegevers kloppen de buurtbewoners aan voor een bijdrage en samen gaan ze aan de slag. Met een hovenier maken zij een definitief ontwerp. "En daar is iets heel moois uitgekomen", zegt Michiel vol trots. Feestelijke opening Inmiddels is de voedseltuin ruim een week geopend. Op 29 oktober opende de voedseltuin denkbeeldig de deuren tijdens een grote plantendag. "Met de hele buurt hebben we planten neergezet. Het was een gezellige boel." Vol trots kijkt Michiel naar het project dat zij als buurt hebben gerealiseerd. Volgens hem ziet het er niet alleen mooi uit, de voedseltuin zorgt ook voor meer verbinding. Iets wat Michiel zelf heeft mogen ervaren. "Door de hele buurt echt bij het plan te betrekken, ken ik veel meer mensen dan eerder." Van de hangjongeren heeft de buurt tot nu toe geen last meer. "Maar", zo zegt Michiel, "Het kan door de kou komen." De komende tijd hopen de buurtbewoners het project verder uit te bereiden. Zo willen zij paddenstoelen kweken en een speelpark voor kinderen realiseren. De oever, de verbindingszone met 't Twiske, willen zij bovendien van meer beplanting voorzien om de biodiversiteit te vergroten. Ook liggen er plannen voor samenwerking met scholen. "We denken aan een educatieprogramma waarmee kinderen meer leren over de natuur en biodiversiteit."

Tip van Michiel de Goeje "Wanneer je een burgerinitiatief wilt realiseren, doe het dan vanuit jouw eigen enthousiasme en gevoel. Als je iets vertelt vanuit het hart, dan werkt het altijd en gaat de rest vanzelf."