Methodologische toelichting 'Stand van NH'

NH Nieuws heeft Kieskompas opdracht gegeven onderzoek te doen naar de onderwerpen die de inwoners van Noord-Holland het meest belangrijk vinden. Op deze pagina lees je de uitleg over en verantwoording van het onderzoek van Kieskompas.

Op 11 oktober hadden 2677 mensen het onderzoek volledig ingevuld, waarvan 2673 mensen via het Noord-Hollandpanel (8456 panelleden; response rate 31.6%) en 4 mensen via de anonieme link. Om respondenten een gewicht toe te kennen, moet hun provincie, leeftijd, geslacht, migratie-achtergrond, opleiding, en het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen bekend zijn, hetgeen 2562 Noord-Hollanders met ons deelden.

Het speciaal Noord-Hollandpanel is samengesteld op basis van een gestratificeerde willekeurige steekproef (stratified random sampling) uit het opt-in non-probability Grote Burgerpanel van Kieskompas als steekproefkader, rekening houdend met vijf karakteristieken: provincie, geslacht, leeftijdscategorie, opleidingsniveau, en migratie-achtergrond. Er is een correctie doorgevoerd op stemgedrag. Het populatiekader wordt opgemaakt door de Gouden Standaard van CBS.

Deze dataverzameling heeft geleid tot een gewogen steekproef van 2562 respondenten. Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor stemgerechtigde inwoners van Noord-Holland, heeft Kieskompas een weging op de resultaten van het onderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, migratieachtergrond en stemgedrag om de data ten aanzien van deze variabelen (binnen de gebruikte categorieën) representatief voor Noord-Holland te maken. Deze representativiteit trekt zich door naar variabelen en categorieën waarop niet gewogen is, maar zal nooit volledig corrigeren.

