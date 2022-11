Initiatiefnemer strijdbaar bij aanleg eerste tiny forest in IJmuiden: "Dit is pas het begin"

Een tiny forest, een klein bos, midden in een stadswijk. Na onder meer Alkmaar, Zaandam en Beverwijk wordt het ook in IJmuiden werkelijkheid dankzij het initiatief en doorzettingsvermogen van burgers, in dit geval Meta Streefland en haar buurman Johan van Ikelen. Op het stukje niemandsland tegenover hun huizen in de Planetenbuurt komt een oerbos(je) met de afmetingen van een tennisveld.

Tiny forest - NH Nieuws

Kinderen van het nabijgelegen Tender College en basisschool De Zeefier, die met mooi weer op deze plek les zullen krijgen, plantten vanochtend de eerste struiken van het tiny forest. Het idee van een tiny forest komt uit India. Alleen de oorspronkelijke vegetatie wordt er geplant. In IJmuiden zijn dat bomen, struiken en planten die het goed doen op zandgrond en tegen droogte en de invloeden van de zee kunnen. Digitale inspraakavond Meta Streefland straalde van oor tot oor tijdens de opening. Zij is een jaar geleden de deuren langs gegaan om te polsen of meer mensen een tiny forest een goed idee vonden. Vervolgens heeft ze haar plan voorgelegd tijdens een digitale inspraakavond van de gemeente Velsen. "En toen is het balletje gaan rollen en steeds grote geworden", zegt ze. "Dat het tiny forest een jaar later al wordt aangelegd, is erg leuk. Wethouder Marianne Steijn prees Meta voor haar doorzettingsvermogen en roemde 'de verbindende werking' die van een tiny forest uitgaat. "Niet alleen schoolkinderen, ook bewoners van De Moerberg (woonzorgcentrum) kunnen hier straks komen genieten." Meta: "Het is echt mooi om te zien hoe de mensen elkaar hier weten te vinden. Ik spreek mensen die ik anders nooit zou hebben gesproken. Iedereen is enthousiast elkaar hier te ontmoeten en er een succes van te maken. Het is nu nog een beetje kaal, maar binnen de kortste keren schiet het de grond uit en is het een echt bos."

Quote "Dit is pas het begin. Ik zou het mooi vinden als er meer van dit soort plekken zouden komen in IJmuiden" Meta Streefland, initiatiefnemer

Het versteende IJmuiden kan wel wat groen gebruiken. Dat het een bos is van minimale afmetingen, moet volgens wethouder Steijn positief worden uitgelegd. "Natuurlijk zou ik veel meer groen in de gemeente willen zien. Maar alle kleine beetjes helpen. Elke boom, elke struik die je plant houdt het vocht vast en de bomen die hier komen werken tegen de hittestress. Bovendien brengen we mensen bij elkaar. Dit wordt een ontmoetingsplek. Meta: "Dit is wat mij betreft pas het begin. Ik zou het mooi vinden als er meer van dit soort plekken in IJmuiden zouden komen."