Gemeente bijt zich vast in subsidie voor warmtenet in Muiderberg: herkansing in 2023

De gemeente Gooise Meren wil nog een gooi doen naar een subsidie om een warmtenet voor Muiderberg te creëren. Begin dit jaar bleek dat de gemeente naast een subsidie van 6,7 miljoen greep, maar de handdoek wordt nog niet in de ring gegooid. In de loop van 2023 volgt een nieuwe subsidieronde waar Gooise Meren meer succes hoopt te hebben.

Toen de gemeente in maart naast de flinke subsidiepot greep, liet wethouder Barbara Boudewijnse direct al weken dat het project 'te mooi was' om niet voor te zetten. "Volgens het college is dit een duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas", laat de gemeente nu weten.

De opnieuw uitgesproken wens van de gemeente heeft echter wel een consequentie. Groot onderhoud kan nu worden uitgesteld. Zo kan de gemeente bij een eventuele subsidieregeling meerdere vliegen in één klap slaan. "Als de wegen toch al worden opgebroken om de riolering te vervangen, kan door het gelijktijdig aanleggen van het warmtenet een belangrijk kostenvoodeel worden behaald", laat de gemeente weten. Zo zal het Van der Helstpark langer moeten wachten op de geplande herinrichting.

Warm water uit IJmeer

Het IJmeer waar Muiderberg aan grenst heeft volgens het plan genoeg warmte om heel Muiderberg duurzaam en aardgasvrij te verwarmen met zogeheten aquathermie. Het water wordt verwarmd tot 70 graden Celsius en via een warmtenet vervoerd naar de aangesloten woningen. Daarmee kan niet alleen de verwarming aangezet worden, maar kan ook warm water uit de kraan komen.