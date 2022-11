'Nepbrieven' van KPN waarvoor politie waarschuwt blijken gewoon echt

Amstelveners zijn gisteren onterecht door de politie gewaarschuwd voor oplichters die zich zouden voordoen als KPN-medewerkers. Een brief die bewoners van in ieder geval de wijk Waardhuizen van het telecombedrijf hadden ontvangen zou nep zijn, maar daar kwam de politie later op terug.

In de brief krijgt de ontvanger te horen dat een medewerker van KPN later in de week aan de deur komt om een aanbieding aan te prijzen. De politie wil zeker weten dat het hier niet om een babbeltruc gaat en besluit te controleren of de brief echt door KPN is verzonden. Volgens een medewerker van het bedrijf is dat niet zo.

"Daarom hierbij de waarschuwing, mocht er iemand aan de deur komen die aangeeft van KPN te zijn, wees extra alert en laat vooral niemand binnen!", schrijft de politie naar aanleiding van het onderzoek op Instagram.