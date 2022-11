Gooise schapen bijna weer op het droge: "De schaapskooi was echt een bouwval"

Het is al zes maanden geleden dat storm Eunice de schaapskooi in Laren voor een deel omverblies, maar de herstelwerkzaamheden zijn nu in volle gang. Dat betekent dat de Gooise kudde precies op tijd warm en droog zit tijdens de wintermaanden. "Ik ben heel blij als het weer dicht en veilig is", aldus schaapsherder Rozenn le Buhan van het Goois Natuurreservaat (GNR).

Niet veel later stond Rozenn zelf in de stal en bleek dat er gelukkig geen schapen gewond waren. "Er stond gelukkig een hooiruif waar alles was opgeklapt, dus gelukkig geen schapen gewond."

De reden dat de herstelwerkzaamheden zo lang op zich lieten wachten is de afhandeling met de verzekering. "We hadden nog meer schadegevallen op andere plekken door de storm", legt Marcel Strijland van het GNR. "Voor alles is uitgewerkt met offertes en het vinden van aannemers, dat duurt gewoon even."

De schaapskooi krijgt aan de achterkant ook een nieuwe look. De stenen stal wordt daar betimmerd met houten planken. "Nu we toch bezig zijn wilden we iets hebben dat beter past binnen het landschap", legt Marcel Strijland uit. Uiteindelijk hoopt het GNR de hele schuur in een nieuw jasje te steken. "We kijken ook nog of het mogelijk is om zonnencellen op het dak te plaatsen."

Schaapjes op het droge

De werkzaamheden kennen wel enige haast, want de schapen moeten over niet al te lange tijd weer naar binnen. "15 december is wel echt de deadline, dan willen we echt naar binnen. Begin februari is de lammertijd en daarvoor willen we echt al lekker een beetje bijvoeren. Dus een klein maandje en dan zijn we terug."