Stadsdeel West zet beveiligers in op Kinkerstraat en Jan Evertsenstraat

Stadsdeel West gaat beveiligers inzetten in de Kinkerstraat en de Jan Evertsenstraat. Dit om overvallen en andere incidenten te voorkomen en het veiligheidsgevoel te versterken. Dat schrijft stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki in een brief aan de stadsdeelcommissie.

Het gaat om een proef tussen november en januari. In die 'donkere maanden' is er volgens Ulichki een groter risico op ‘impactvolle incidenten’. Vorig jaar was er in deze tijd een ramkraak en werden er twee supermarkten, drie winkels, een coffeeshop en een hotel overvallen. Die onveiligheidsgevoelens zijn volgens Ulichki toegenomen door recente plofkraken op geldautomaten in de Kinkerstraat en in De Hallen.

De beschikbaarheid bij de politie en handhaving voor extra inzet is echter ‘beperkt’ de komende tijd, schrijft Ulichki. “Al langer voelen de ondernemers zich niet senang en wordt de inzet van politie en handhaving niet als voldoende ervaren.”

Als proef worden binnenkort twee koppels beveiligers ingezet. Zij zijn zichtbaar en herkenbaar op straat tussen 15.30 en 20.00 uur. Zij gaan in gesprek gaan met ondernemers, bewoners en winkelend publiek en ook zullen mensen aanspreken op onwenselijk gedrag. De proef start op 15 november en duurt tot half januari.